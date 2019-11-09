أبرز 5 أخبار عن المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غانا

يستعرض موقع "صدى البلد"، نشاط المنتخب الأوليمبي عقب الفوز على منتخب مالي بهدف دون رد، قبل مواجهة غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 21 عاما.



وتناول نجوم المنتخب الأوليمبي الإفطار في الحادية عشرة صباح اليوم، السبت، ثم توجه اللاعبون لإجراء الاستشفاء بمعرفة الدكتور صلاح عاشور، أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور محمد صلاح، أخصائي التأهيل.



واصطحب الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، اللاعب ناصر ماهر إلى أحد مراكز الأشعة، وفي انتظار التقرير الطبي الذي سيحدد علي أساسه موقف اللاعب من التدريبات.



وعقد الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب اجتماعا للتحضير للقاء غانا الاثنين المقبل بعد المتابعة الدقيقة للفريق الغاني في مباراته أمام الكاميرون.



ويؤدي المنتخب مرانه في الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ويفتح المران لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة حسب لوائح الاتحاد الأفريقي.



ويعقد مؤتمر صحفي للكابتن شوقي غريب في الحادية عشرة والنصف صباح غد، الأحد، حسب لوائح الكاف باستاد القاهرة.