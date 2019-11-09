الوكالة الفرنسية: اتفاق لإنهاء الأزمة العراقية برعاية قاسم سليماني

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، أن القوات العراقية بدأت في تفريق المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام.



وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة جاءت على خلفية اتفاق سياسي برعاية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بين أطراف عراقية.



وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أصبح اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، بعدما كان في وضع حرج، لافتة إلى أن الذين كانوا يطالبون برحيله، عدلوا عن دعواتهم خصوصا بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.



وقالت مصادر سياسية للوكالة إن "الاتفاق بين الأطراف المعنية "بمن فيهم سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي، نجل رجل الدين الشيعي، علي السيستاني، والذي تمخض عنه أن يبقى عبد المهدي في منصبه.



وحسب المصدر نفسه فإنه "من المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق السبت خلال جلسة برلمانية تخصص لعمل اللجان على التعديلات الدستورية".