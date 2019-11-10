ثنائيات نادرة.. منزل السفير الياباني بالقاهرة يجمع بين الكمان والجيتار.. صور

تَجمع موسيقيون من جميع أنحاء العالم داخل متحف قصر المنيل، أقدم وأجمل قاعة حفلات موسيقية في مصر، حيث أقيم مهرجان الموسيقى والفنون العالمية.



وأقيم حفل موسيقي لعازفة الكمان اليابانية، كاواجوتشي إليسا وعازف الجيتار البلجيكي، أيف ستورمز، حيث قدما عزفًا ثنائيًا في تناغم وانسجام رائعين، أشاد به جمهور الحاضرين من القاهرة.



وبدعوة من السفير ماساكي نوكي ، سفير اليابان بالقاهرة تجمع مرة أخري هذا الثنائي الرائع للعزف داخل منزل السفير الياباني بالقاهرة حيث قاما بعزف موسيقى أغنية "ساكورا" اليابانية الشهيرة، بالإضافة إلى مقطوعات الموسيقى اللاتينية الشهيرة من إيطاليا وإسبانيا والأرجنتين، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر.



كما تابع العزف معًا موسيقيون من دار الأوبرا المصرية مِمَن داوموا على إمتاعنا بأدائهم وعروضهم الرائعة حيث يُعد الجمع بين الكمان والجيتار من الثنائيات النادرة وغير المألوفة، إلا أن هذا الثنائي الياباني -البلجيكي، قاما بتقديم عروضهما الرائعة معًا منذ أكثر من 30 عامًا، أي ما يعادل نفس عمر دار الأوبرا المصرية.



كما أعرب نوكي عن تمنياته قائلا : أتمني أن استمتع بمثل هذه العروض الموسيقية الرائعة مع الجميع مرة أخرى.