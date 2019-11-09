AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخي الكبير ونقيبي ودكتوري | رسالة محمد رمضان لـ اشرف زكى | شاهد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:48 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع الفنان الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق محمد رمضان قائلا " هذه الصورة بعد عزاء صديقي النجم هيثم أحمد زكي رحمة الله عليه، كان لابد ان اشكر نقيبنا العزيز دكتور أشرف زكي علي وقوفه دائمًا في الصفوف الأولي في اي شدة يمر بها اي من ابناء نقابتنا " نقابه المهن التمثيلية " شكرًا أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون دكتور #أشرف_زكي ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الله يرحمه - الاخلاق - البقاء الله


اخي الكبير ونقيبي ودكتوري | رسالة محمد رمضان لـ اشرف زكى | شاهد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيكابالا ينعى الفنان هيثم احمد زكى ... شاهد

قلبي واجعني عليك أوي .. محمد إمام يودع الراحل هيثم أحمد زكي .. شاهد

محمد إمام ينشر صورة جديدة للراحل هيثم أحمد زكى .. شاهد

ريهام سعيد تنشر صورة عمل خيرى صدقة على روح هيثم احمد زكى..شاهد

ترشيحاتنا

بتكليف من الخطيب.. قرار جديد من الأهلي في مشروع استاد القلعة الحمراء

اخي الكبير ونقيبي ودكتوري | رسالة محمد رمضان لـ اشرف زكى | شاهد

ظهور نادر | علي معلول بصحبة ابنه وزوجته.. شاهد

أم تلقي بطفلها في النيل ببني سويف.. وصدفة اللحظات الأخيرة تنقذه ..تفاصيل

ملامح تغيير شكل الدعم | من العينى إلى النقدي| وتحرك برلمانى ضد وزارة التموين

تفاصيل القبض على شخص تركي حاول سرقة آثار الحرمين الشريفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني