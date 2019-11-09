اخي الكبير ونقيبي ودكتوري | رسالة محمد رمضان لـ اشرف زكى | شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع الفنان الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلق محمد رمضان قائلا " هذه الصورة بعد عزاء صديقي النجم هيثم أحمد زكي رحمة الله عليه، كان لابد ان اشكر نقيبنا العزيز دكتور أشرف زكي علي وقوفه دائمًا في الصفوف الأولي في اي شدة يمر بها اي من ابناء نقابتنا " نقابه المهن التمثيلية " شكرًا أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون دكتور #أشرف_زكي ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



الله يرحمه - الاخلاق - البقاء الله





