ترامب يعلن موافقته على نشر نص المكالمة الثانية له مع رئيس أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر نصا لمكالمة هاتفية ثانية أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال ترامب:"إنهم يريدون الحصول على نص للمكالمة الأخرى، المكالمة الثانية، وأنا على استعداد لتقديم ذلك".



فيما لم يعلن ترامب موعد إصدار نص المكالمة، التي جرت في أبريل الماضي.



وكان ترامب نشر أجزاء من نص المكالمة الأولى له مع زيلينسكي بهدف إنهاء أزمة المساءلة، إلا أن هناك بعض الجمل التي اعتبرها البعض تثبت ضغطه على نظيره الأوكراني للتحقيق مع منافسه في الانتخابات المقبلة ونجله.



ويأتي ذلك بعد إعلان الديمقراطيين أنهم سيعقدون أولى جلسات الاستماع المفتوحة بالكونجرس، الأربعاء المقبل.



وطالب ترامب عبر تويتر نواب الكونجرس الجمهوريين بإدراج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس آدم شيف، ومنافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن، ومن سربا المعلومات عن دفع ترامب أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن ونجله هانتر، والمفتش العام لوكالات الاستخبارات الأمريكية مايكل أتكنسون على قائمة من الأشخاص قدّمها المشرعون الجمهوريون لآدم شيف يطلبون إدلاء من فيها بشهاداتهم في إطار تحقيقات عزل الرئيس.



وطلب نواب جمهوريون بالكونجرس، في وقت سابق من يوم السبت، حضور هانتر نجل جو بايدن، ومسرّب مكالمة الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس؛ للإدلاء بشهادتيهما في التحقيق البرلماني الهادف لعزل ترامب، وذلك ضمن قائمة من الشهود المطلوب حضورهم.



وكتب عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ديفين نانز في خطاب لرئيس اللجنة آدم شيف: "نتوقع أن تدعو كل من الشهود المُشار لهم؛ للتأكيد على أن تحقيق العزل الخاص بالديمقراطيين يُعامل الرئيس بإنصاف كما وعدَت بيلوسي"، مضيفا "رفضكم تلبية طلبات الأقلية سيُشكّل دليلا على رفضكم للعدالة الأساسية ومراعاة الأصول الإجرائية".

