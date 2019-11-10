مدرب الأهلي السابق في ورطة بـ المغرب.. تفاصيل

بات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون،المدير الفني للنادي الأهلي السابق ومدرب نادي الوداد الحالي، قريب من شبح الاقالة من منصبه الحالي وذلك بعد خسارته، أمس السبت، أمام فريق يوسفية برشيد بنتيجة 2/3، ببطولة الدوري المغربي



وأكدت التقارير المغربية ، أن المدرب جمال السلامي هو الأقرب لخلافة كارتيرون في تدريب الرجاء البيضاوي.



يذكر أن الرجاء سيدخل خلال الأسابيع المقبلة غمار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يقع في مجموعة قوية رفقة الترجي التونسي حامل اللقب وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.