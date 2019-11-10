AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الأهلي السابق في ورطة بـ المغرب.. تفاصيل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:20 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
بات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون،المدير الفني للنادي الأهلي السابق ومدرب نادي الوداد الحالي، قريب من شبح الاقالة من منصبه الحالي وذلك بعد خسارته، أمس السبت، أمام فريق يوسفية برشيد بنتيجة 2/3، ببطولة الدوري المغربي

وأكدت التقارير المغربية ، أن المدرب جمال السلامي هو الأقرب لخلافة كارتيرون في تدريب الرجاء البيضاوي.

يذكر أن الرجاء سيدخل خلال الأسابيع المقبلة غمار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يقع في مجموعة قوية رفقة الترجي التونسي حامل اللقب وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اخي الكبير ونقيبي ودكتوري | رسالة محمد رمضان لـ اشرف زكى | شاهد

قيادي بـ فتح يكشف تفاصيل جديدة عن تسميم ياسر عرفات

أمر ملكي من العاهل المغربي بمناسبة المولد النبوي

حقيقة فرض 3 جنيهات على كل مصلٍ قبل صلاة الجمعة.. جابر طايع يجيب

أحمد موسى: أي حد له علاقة بالإخوان من المتقدمين للانضمام بالجيش والشرطة برة

رئيس أركان الجيش البريطاني يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

تحمل رسالة شديدة اللهجة.. الألمان يبعثون بصخرة هدية إلى ترامب

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير