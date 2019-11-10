حول العالم.. الأخبار المتوقعة ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019

بكين.. يقوم عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (كبير المستشارين السياسيين الصينيين) "وانغ يانغ" بزيارة إلى مصر، بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.



الخرطوم.. يتوجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل)، على رأس وفد رفيع من الحكومة السودانية؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.



طهران.. يقوم وفد من محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع مفاعل فوردو الذي شهد تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في المفاعل.



برلين.. يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ثم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل المشاركة في عشاء يحضره أطراف فاعلة وشهود على سقوط جدار برلين.



أثينا.. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة إلى اليونان، تلبية لدعوة من الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.



عواصم العالم.. تحيي منظمة اليونسكو، اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية 2019، تحت شعار (إتاحة العلوم أمام الجميع، لكي لا يترك أحد خلف الركب).



لندن.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون في الأسبوع ال(12) من منافسات الدوري الإنجليزي.



لندن.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي وولفرهامبتون وأستون فيلا في الأسبوع ال(12) من منافسات الدوري الإنجليزي.



لندن.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الأسبوع ال(12) من منافسات الدوري الإنجليزي.

