بلجيكا: سنعترف بدولة فلسطين للحفاظ على إمكانية حل الدولتين

أكدت بلجيكا، أنها ستعترف بدولة فلسطين للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقالت بلجيكا: إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، التي تضمنت دعوات لإبادة الضفة الغربية، تُشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 23 شهرًا.

وأضاف النمورة في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يدين ويشجب هذه الخطابات العنصرية والمتطرفة، مع ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو والمتحالف مع هؤلاء المتطرفين، للحد من خطر تعريض الشعب الفلسطيني لحياة تهدد وجوده.

وتابع، أن هذه التصريحات جاءت في توقيت يعكس شعور الحكومة الإسرائيلية بالعزلة الدولية، وذلك في ظل النجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها الرئيس محمود عباس وجهود الدول العربية الشقيقة، مثل مصر والأردن والسعودية، في دعم القضية الفلسطينية.