بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة اصبع القدم الكبير أو الوكعة (Bunion) هي بروز عظمي كبير يظهر في جانب القدم، أسفل الإصبع الكبير مباشرة، ويحدث هذا البروز عند المفصل الذي يربط الإصبع الكبير بعظم القدم.

يتطور هذا التشوه نتيجة ضغط يدفع قمة إصبع القدم الكبير نحو إصبع القدم الثاني، ونتيجة لذلك، ينزاح المفصل عند قاعدة إصبع القدم عن مكانه، ويتحرك للخارج، مسببًا نتوءًا.

مع غياب العلاج، تستمر الضغوط في دفع المفصل بعيدًا عن مكانه، فتزداد الوكعة حجمًا تدريجيًا، ويتطور الالتهاب و الالم.

تظهر الوكعة غالبًا عند الأشخاص الذين يرثون مشاكل هيكلية في عظام أو عضلات أو مفاصل القدم.

يزداد خطر الإصابة بها في الحالات التالية:

-ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو ذات المقدمة الضيقة.

-التعرّض لإصابة في القدم.

-الإصابة بالتهاب المفاصل أو حالات التهابات المفاصل الأخرى.

-وجود خلل في ميكانيكية القدم (مثل الميلان للداخل أو الخارج أثناء المشي).

-ممارسة أنشطة تضغط على إصبع القدم الكبير مثل كرة القدم، أو الرقص، أو الجري.

عند التشخيص المبكر، قد يوصي الطبيب لعلاج هذه الحالة بما يلي:

-ارتداء أحذية مريحة تقلل الضغط على الأصابع.

-استخدام بطانات للأحذية.

-تقويمات مخصصة للقدم (Orthotics).

-تعديل الأنشطة لتقليل الضغط على الإصبع الكبير.

-تثبيت الإصبع عند النوم باستخدام جبيرة.

-أدوية مضادة للالتهاب أو حقن موضعية.

لكن تجدر الإشارة إلى أن الوكعة تشوه عظمي لا يزول من تلقاء نفسه، وهذه الوسائل تساعد على تخفيف الأعراض فقط، أما إذا أصبح البروز كبيرًا ومؤلمًا لدرجة يؤثر فيها على المشي، فقد يتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا لإعادة المفصل إلى موضعه الطبيعي واستعادة وضع الإصبع الكبير.