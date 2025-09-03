بالتايجر .. دنيا بطمة تثير الجدل فى آخر ظهور لها

شاركت الفنانة دنيا بطمة، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة.

وظهرت دنيا بطمة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتديةسوت باللون التايجر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز دنيا بطمة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دنيا بطمة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.