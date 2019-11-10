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أخبار العالم

تعرف على حقيقة تسيير رحلات طيران سعودية إلى عدن

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
الطيران السعودي
الطيران السعودي
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محمود نوفل
نفت الخطوط الجوية السعودية، تسييرها أي رحلات إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وجاء توضيح الخطوط السعودية في ردها على استفسار من أحد الأشخاص عبر حسابها بـ”تويتر”، بشأن حقيقة استئناف الرحلات إلى عدن.

وقالت الخطوط السعودية: “لا توجد رحلات إلى عدن، وفي حال تم إضافة وجهات جديدة سيتم الإعلان عبر منصات التواصل أو عبر موقعنا”.
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