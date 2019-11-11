اعرف إزاي تقرأ العداد ..عشان تتطمن إن فاتورة الكهرباء سليمة

يشكو كثير من المستهلكين من ارتفاع قيمة الفواتير ، ولايعرفون إن كان هناك خطأ فى الفاتورة ، أم أن هذه هي قيمة استهلاكهم الحقيقى .



وحرصا من موقع صدى البلد، على خدمة قرائه ، نوضح فى السطور التالية الطريقة السليمة لقراءة عداد الكهرباء بأنواعه المختلفة حتى يتم التأكد من سلامة فاتورة الكهرباء الشهرية قبل السداد.



1- عداد ميكانيكي بـ 4 خانات فقط

القراءة من 4 خانات ويتم اضافة رقم قبل القراءة يوضح عدد مرات وصول العداد لرقم 9999 ويمكنك مراجعته من فاتورة الشهر السابق



2-عداد ميكانيكي وجه واحد

القراءة من 5 خانات والرقم الاخير من جهة اليمين لا يقرأ فى حالة وجود (,) أو مربع باللون الأحمر



3-عداد ديجيتال وجه واحد

القراءة 5 خانات بعد الفاصل (.) لا تقرأ



4-عداد ديجيتال ثلاث أوجه

القراءة 7 خانات تقرأ كاملة