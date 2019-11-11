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أخبار البلد

اعرف إزاي تقرأ العداد ..عشان تتطمن إن فاتورة الكهرباء سليمة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
وفاء نور الدين
يشكو كثير من المستهلكين من ارتفاع قيمة الفواتير ، ولايعرفون إن كان هناك خطأ فى الفاتورة ، أم أن هذه هي قيمة استهلاكهم الحقيقى .

وحرصا من موقع صدى البلد، على خدمة قرائه ، نوضح فى السطور التالية الطريقة السليمة لقراءة عداد الكهرباء بأنواعه المختلفة حتى يتم التأكد من سلامة فاتورة الكهرباء الشهرية قبل السداد.

1- عداد ميكانيكي بـ 4 خانات فقط
القراءة من 4 خانات ويتم اضافة رقم قبل القراءة يوضح عدد مرات وصول العداد لرقم 9999 ويمكنك مراجعته من فاتورة الشهر السابق

2-عداد ميكانيكي وجه واحد
القراءة من 5 خانات والرقم الاخير من جهة اليمين لا يقرأ فى حالة وجود (,) أو مربع باللون الأحمر

3-عداد ديجيتال وجه واحد
القراءة 5 خانات بعد الفاصل (.) لا تقرأ

4-عداد ديجيتال ثلاث أوجه
القراءة 7 خانات تقرأ كاملة
اعرف إزاي تقرأ العداد ..عشان تتطمن إن فاتورة الكهرباء سليمة
اعرف إزاي تقرأ العداد ..عشان تتطمن إن فاتورة الكهرباء سليمة
اعرف إزاي تقرأ العداد ..عشان تتطمن إن فاتورة الكهرباء سليمة
اعرف إزاي تقرأ العداد ..عشان تتطمن إن فاتورة الكهرباء سليمة
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