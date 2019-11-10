يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي على حساب ميلان الجريح

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إيه سي ميلان، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ساري لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لإستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي من فريق إنتر ميلان.



على الجانب الآخر يطمح ميلان الجريح في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، بعد الهزيمة أمام لاتسيو 2- 1، في الجولة الماضية.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، كالياري مع فيورنتينا، لاتسيو مع ليتشي، أودينيزي مع سبال، سامبدوريا مع أتلانتا، بارما مع روما.