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محافظات

غدا .. محمد راجح قاتل محمود البنا يكمل عامه الـ 18 داخل السجن .. تعرف علي العقوبة التي تنتظره

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
قبل 7 ايام من جلسات محاكمته الثالثة .. يكمل محمد راجح ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية قاتل شهيد الشهامة محمود البنا .. غدا الاثنين عامه ال 18 بعدما اثار تاريخ ميلاده الجدل خلال الفترة الماضية.

الجريمة التي مر عليها شهر ما زالت عالقة في اذهان الجميع بعدما تجرد 3 من الشباب من المشاعر الانسانية، وانهال احدهم علي شاب يدعي محمود البنا البالغ من العمر 17 عاما طالب الصف الثاني الثانوى بمطواة بجسده النحيل حتي ارداه قتيلا وسط الشارع غارقا في دماءه بسبب دفاعه عن فتاة نهرها المتهم محمد راجح وعنفها ، ورفض الضحية ذلك الاسلوب فكان جزاؤه القتل.

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طالب الجميع باعدام المتهم الرئيسي محمد راجح بعد احالة القضية الي المحاكمة العاجلة ، ولكن جاءت المفاجاة ان جميع المتهمين احداث لم يبلغوا السن القانوني ولذلك تم محاكمتهم امام محكمة جنايات الاحداث.

" وحيدا ينتظر قرار الحكم عليه " ... هكذا يستقبل محمد اشرف راجح غدا الاثنين يوم جديد من ميلاده ليكمل عامه ال 18 وسط ندم وحسرة علي ما فعله من قتل ضحية وهو ما ظهر عليه خلال جلسات محاكمته حيث ظهر كثيف الشعر شارد الزهن يغلب عليه البكاء.

ويستعد محامي محمد راجح، الذى يحضر من القاهرة للدفاع عنه بعدما انسحب محاميه الأول، حيث يسعى إلى جمع أدلة ومستندات لمحاولة الخروج بأقل عقوبة ممكنة للمتهم الرئيسي في القضية، الذى اعترف بدوره في قتل محمود وإرساله رسالة له عبر "واتس اب" بالتهديد ويتوعده بالقتل.

وقال خالد راشد نقيب المحامين، إن المتهم سيعاقب أمام محكمة جنايات الأحداث رغم أنه في ثالث جلسات المحاكمة سيكون أتم عامه الـ 18، إلا أن المحكمة تعاقبه بوقت ارتكاب الجريمة وليس وقت محاكمته.

وأوضح خالد راشد، أن المتهم سيقضي عقوبته بأحد السجون العمومية، وذلك لبلوغه السن القانونية بعد الحكم عليه، بينما سيقضي باقي المتهمين فترة عقوبتهم بإحدى مؤسسات الأحداث حتى بلوغهم السن القانونية 18 عاما.

وأشار نقيب المحامين إلى أن أقصى عقوبة سيحصل عليها المتهمون هي السجن 15 عاما، حيث إنهم وقت ارتكاب الجريمة لم يكونوا قد أكملوا عامهم الـ 18 ويعاملون كحدث.

يذكر أنه تم تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد ٤ شباب آخرين إلى يوم 17 نوفمبر المقبل لسماع مرافعات محامين المجني عليه والمتهمين.
غدا .. محمد راجح قاتل محمود البنا يكمل عامه الـ 18 داخل السجن .. تعرف علي العقوبة التي تنتظره
غدا .. محمد راجح قاتل محمود البنا يكمل عامه الـ 18 داخل السجن .. تعرف علي العقوبة التي تنتظره
غدا .. محمد راجح قاتل محمود البنا يكمل عامه الـ 18 داخل السجن .. تعرف علي العقوبة التي تنتظره
غدا .. محمد راجح قاتل محمود البنا يكمل عامه الـ 18 داخل السجن .. تعرف علي العقوبة التي تنتظره
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