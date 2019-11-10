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أخبار البلد

تمهيدا للجنة الاقتصادية المشتركة.. سفير مصر في بلجراد يلتقى وزير الطاقة الصربي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:00 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
التقى السفير عمرو الجويلى، سفير مصر في بلجراد، وزير الطاقة والتعدين الصربي ألكسندر أنتش، لبحث فرص التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

واستعرض "الجويلى" خلال اللقاء المشروعات الكبيرة التي تقيمها مصر في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لا سيما الشمسية، إضافة إلى الخطوات الهادفة لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للغاز والطاقة الكهربائية.

ومن جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين الصربي عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في إطار التحضير للجنة الاقتصادية المشتركة المقرر عقدها بين البلدين. كما استعرض الاكتشافات الجديدة في صربيا في التعدين في كل من "النحاس" و"اللثيوم"، وكذلك خطط بلاده للمشاركة في خطوط أنابيب الغاز المسيل في جنوب وشرق أوروبا.

وأكد الجانبان على أهمية تحفيز الشركات المتخصصة لدى الجانبين، خاصة من خلال مجلس الأعمال المشترك، للمشاركة في المشروعات التي يتم إقامتها بالبلدين في مجال الطاقة والتعدين.
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