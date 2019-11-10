شاهد| اللقطات الأولى لانفجار بلدة سلوك السورية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق اللقطات الأولى للانفجار الذي وقع منذ قليل، في بلدة سلوك السورية التي تخضع لسيطرة المليشيات التركية في شمال شرقي البلاد.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أن انفجار سيارة ملغومة؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين في شمال شرق سوريا قرب بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها تركيا.





وقالت وزارة الدفاع التركية إن 20 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم، ملقية باللوم في الهجوم على المقاتلين الأكراد.





وقبل نحو شهر، اجتاحت تركيا وفصائل سورية موالية لها شمال شرقي سوريا من أجل طرد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرهم خطرا عليها، وسيطرت على نحو 120 كيلومترا من الأراضي السورية على طول الحدود.