كواليس زيارة وزير الرياضة وعمرو الجنايني لمعسكر المنتخب الأولمبي

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة والمشرف علي المنتخب الأولمبي والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب علي التواجد في مقر إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع الخامس، للشد من ازر اللاعبين قبل مواجهة نظيره الغاني غدا في الجوله الثانية من نهائيات الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر حاليا.



وكان في استقبال الوزير ومرافقيه الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وجهازه المعاون، واثني الوزير علي أداء اللاعبين، وأشاد بروحهم العالية في اللقاء الافتتاحي أمام مالي والفوز عليه.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للفريق في لقاء الغد أمام غانا، وأكد لهم أنهم مستقبل الكرة المصرية في السنوات القادمة.



وتحدث ناصر ماهر نيابة عن اللاعبين، مؤكدا أن الجميع داخل المعسكر لا يفكر سوي في الفوز والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية "أولمبياد طوكيو 2020".