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رياضة

الرجاء البيضاوي يقترب من الإطاحة بمدرب الأهلي السابق.. تفاصيل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:11 م
باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي اقترب من إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول، بسبب سوء النتائج.

وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة كارتيرون، بعد خسارته أمس أمام يوسفية بورشيد في الدوري المغربي، وطالب بعض أعضاء إدارة النادي برحيل كارتيرون، قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد في إياب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وقبل بدء رحلة الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما تداولت الأنباء أنه تم عقد اجتماع بالفعل بين أعضاء مجلس الإدارة لبحث أمر كارتيرون ، من تجديد الثقة فيه ، أو إقالته من تدريب الفريق.

ويتواجد الرجاء في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا ومعه أندية الترجي التونسي، وفيتا كلوب الكونغولي، وشبيبة القبائل الجزائري.
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