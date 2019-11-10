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أخبار العالم

العراق.. مقتل 3 متظاهرين وإصابة 100 آخرين برصاص قوات الأمن في الناصرية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:19 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية جنوب العراق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصادر قولها إن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم.

وأوضحت المصادر أن ما يزيد على مئة آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة.

وتوصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.

وفي مدينة البصرة الجنوبية، تواصلت الأحد، الاحتجاجات، حيث فرضت قوات الأمن طوقا لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين، وفقا لفرانس برس.

وأطلقت قوات الأمن في مدينة الناصرية قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى إلى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية.

وفي الديوانية، تجددت احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام إلى التظاهرات.
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