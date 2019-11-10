مفاجأة.. المدير الفني لـ الأهلي يرفض ضم كهربا

تعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعًا مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع التصور الكامل للمرحلة المقبلة واحتياجاته الفنية في فترة الانتقالات الصيفية.



وكشفت مصادر أن فايلر حدد رغبته في ضم مهاجم صاحب بنيان قوي ويجيد التهديف من انصاف الفرص بجانب جناح أيسر ليكون دافعًا لرمضان صبحي في الفترة المقبلة.



وهناك محاولات ودية تدور مع المدير الفني لإقناعه بالموافقة علي ضم محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل تلاقي الرؤي حول ضم جناح أيسر ولكن المدرب حتى الآن يرفض وبشدة هذا الأمر.