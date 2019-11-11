في يومها العالمي.. 3 فوائد لا تتخيلها لـ العزوبية على صحتك

يحتفل العالم باليوم العالمي للعزاب في 11 نوفمبر من كل عام، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو في ظاهره ساخرا ومزحة، إلا أن العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أجريت على مجموعة من المتزوجين و آخرين عزاب، كشفت عن فوائد مميزة العزوبية على الصحة.



بحسب مجلة نيويورك تايمز، هناك عدة فوائد ينعم بها العزاب بصورة أكبر من المتزوجين ويكون لها تأثير صحي إيجابي على الصحة العامة للجسم وهي:



١- النوم جيدا:

ففي عام 2000 أجريت دراسة أمريكية حول النوم، وتوصلت إلى أن العزاب ينامون في المتوسط من7 الى 9 ساعات في المتوسط، أما المتزوجون فلا يستطيعون الحصول على نفس عدد ساعات النوم ، ولذلك تأثير قوي ومباشر على الصحة.



٢- ممارسة الرياضة:

كما كشفت مجموعة ابحاث أمريكية أن المتزوجون لا يهتمون كثيرا بممارسة الرياضة و لا يجدون لها ال قت المناسب، لكن على العكس، فإن العزاب هم النسبة الأكبر الذين يمارسون الرياضة بانتظام و يهتمون بصحتهم ولياقتهم.



٣- السمنة:

كشفت أبحاث أجريت في جامعة اريزونا، أن الرجال و النساء بعد الزواج معرضون بشكل أكبر لزيادة الوزن نظرا لبعض العادات الخاطئة مثل عدم ممارسة الرياضة وتناول الوجبات السريعة ، كما وجدت الأبحاث أن بعد الطلاق يحدث العكس و يرتبط الانفصال بفقدان الوزن، لكن العزاب يتمتععون بوزن صحي أكثر من المتزوجون ويهتمون بأجسادهم و أوزانهم بشكل يفوق المتزوجين.