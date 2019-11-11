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مرأة

مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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رشا عوني
عادة ما تخطف النجمة هنا الزاهد، الأضواء لها في كل ظهور، خاصة وأنها لا تتكلف في استخدام المكياج بشكل صارخ ، بل تختار دوما إطلالة بسيطة تبدة طبيعية دون تغيير ملامح الوجه بالمكياج كما هو شائع مؤخرا .

ويعتبر مكياج هنا الزاهد مناسب للعمل و الجامعة والخروج نهارا لأنه بسيط وطبيعي وسهل التطبيق بالنسبة للفتيات ، فعادة ما تحب النساء تقليد النجمات في طريقة المكياج أو اختيارات الملابس وصيحات الموضة ، لذا من السهل تطبيق مكياج هنا الزاهد بخطوات سهلة و بسيطة .

أولا اختاري كريم اساس "فاونديشن" يناسب لون بشرتك حتى لا تشعري بالفرق في تغيير درجة البشرة.

كذلك ابتعدي عن استخدام الكونتور و الهايلايتر تماما أثناء النهار وعند الذهاب للجامعة أو العمل ، فهو غير مناسب للنهار ولا يدخل ضمن صيحات المكياج البسيطة الطبيعية.

على طريقة هنا الزاهد اعتمدي أكثر على استخدام الماسكرا لتنسيق شكل الرموش، و يمكنك تطبيق خط رفيع من الايلاينر فوق العين دون رسمها بالكامل.

اختاري درجات أحمر الخدود " البلاشر" الهادئ والمناسب للون بشرتك ، كما ظهرت صيحات جديدة في عالم التجميل وآخرها أحمر الخدود السائل وهو شائع الاستخدام بين النجوم.

انا بالنسبة لأحمر الشفاه، احرصي على اختيار درجات هادئة مناسبة للعمل أو الجامعة، فعادة ما تختار هنا الزاهد درجات البينك الفاتح أو درجات البيج والبني القريب من لون البشرة ويمنحك إطلالة طبيعية غير متكلفة.
مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات
مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات
مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات
مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات
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