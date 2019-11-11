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تكنولوجيا

Nokia 7.2 تحفة جديدة بتوقيع نوكيا.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن شركة نوكيا الفنلندية العريقة أصبحت تهتم بشكل كبير بفئة الهواتف المتوسطة من هواتفها الذكية الجديدة، حيث ستوفر أكثر من خيار مقابل سعر منافس لراغبى اقتناء هاتف بسعر قياسى.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتي Nokia 7.2 بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع IPS LCD، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 3، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.

وزودت شاومى Nokia 7.2 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 660 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 4 و 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.

ويحتوي Nokia 7.2 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 و 8 و 5 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.

ويحتوى Nokia 7.2 على بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 10 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0.

ويأتي Nokia 7.2 فى لونين هما الأسود والثلجى والأخضر، مقابل 319 دولار ما يعادل 5150 جنيهًا مصريًا.
Nokia 7.2 تحفة جديدة بتوقيع نوكيا.. تعرف على المواصفات والسعر..صور
Nokia 7.2 تحفة جديدة بتوقيع نوكيا.. تعرف على المواصفات والسعر..صور
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