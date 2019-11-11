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اقتصاد

رخص 15 جنيه في أسبوع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:37 ص
الذهب
الذهب
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عبد العزيز جمال

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر، سجلت انخفاضا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية ، حيث سجلت انخفاضا 15 جنيه للجرام خلال أسبوع ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 660 جنيها بعد أن كان 675 الاثنين الماضي ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

اسعار الذهب عيار 21

سجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 660 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 754 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 660 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 566 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 440 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر اوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 23,458 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,280 جنيه

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 754,286 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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