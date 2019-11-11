احمد ربنا على شكلك.. نجوم يدعمون رامي جمال بعد إصابته بـ البهاق

حرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنان رامي جمال بعدما أعلن إصابته بمرض البهاق من خلال منشور بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلا :"تقبلوني بيه ولا أسيب الفن".



وعلقت لطيفة: "حبيب قلبي يا رامي يا مبدع يا محترم يا مختلف اوعى تفكر كده، أول حاجة لازم تقول الحمد الله، تاني حاجة دي حصلت لناس كتير واتعالجت منها، وبعدين إحنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك، وأنا منهم بنبقى مستنيين".



أما إيمي سالم فعلقت: "كمل واعمل اللي بتحبه واحنا معاك وفي ظهرك"، وايمان العاصي كتبت: "حبيبي يا رامي إنت أقوى من أي حاجة وفنان وموهوب وكل ده ولا حاجة قصاد حبك لفنك وموهبتك وربنا يعينك على ناس عديمة الإحساس".



وداعب حمدي الميرغني، رامي قائلا: "ربنا يشفيك يا رامي مش حاجة أصلا ده صداع أصعب منه يا خويا الناس كلها بتحبك وكل ما تشوفني احمد ربنا واعرف إنك في نعمة".



اما عمر السعيد فعلق: "بنحبك زي مانت"، وخالد عليش: "يا باشا بنحبك زي مانت"، والشاعر تامر حسين علق: " يا حبيبي يا روما.. إحنا في ضهرك دايمًا".



وقامت الفنانة زينة بنشر بوست رامي جمال عبر حسابها بموقع انستجرام ووجهت اليه رسالة مؤثرة قائلة: "إنسان محترم ربنا يعفو عنك ...للأسف إحنا في دنيا مابترحمش، والنَّاس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة ... إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعي تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك، والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".



وعلقت دينا: "عندي اخت عندها نفس المرض لكن كانت قوية وبتواجه المجتمع عادي، وبعد فترة ومن رحمة ربنا اللون الفاتح بقي في كل حتة".