شعبة الذهب: ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار تسبب فى انخفاض الأسعار

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الأسباب الرئيسية فى انخفاض أسعار الذهب، هي ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، والانخفاضات العالمية بسبب ما يحدث بين أمريكا والصين.



وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن هناك أخبارا اليوم تؤكد أن هناك مباحثات بين أمريكا والصين، موضحًا المباحثات تسببت فى ارتفاع سعر الذهب 2 دولار بالبورصة فى لندن.



وأشار نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن الأخبار الخاصة بالمعاملات التجارية تتسبب فى تغير أسعار الذهب سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.



وتابع:" أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وليس العكس هو السبب في انخفاض السعر بمصر، مؤكدًا أن أسعار الذهب ليست ثابتة".

