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مرأة

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.


ظهرت ريهام فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود يصل أعلى الركبة واتسم بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها، ونسقت معه قميص أبيض لا يحمل أى نقوشات.

وانتعلت ريهام حجاج half boot باللون الأسود ذا كعب عالى، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها،ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة والهادئة، ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات.


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