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تعليم

نائب وزير التعليم يحضر الطابور بمدرسة أحمد تعلب بعد افتتاحها

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياسمين بدوي
حضر منذ قليل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني مراسم طابور الصباح بمدرسة احمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية

جاء ذلك بالتزامن مع حفل افتتاح مدرسة احمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية

وقد تم تجهيز مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وهي مدرسة متتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.

ويتم توفير العديد من المميزات لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، من أبرزها توفير البيئة التعليمية المتميزة، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وإمكانية الحصول على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

ومن جانبها .. اعلنت مؤسسة مصر الخير ، أنها قامت بتكوين شراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة امريكانا، لإنشاء مجمع تعليمي متخصص في إدارة و تشغيل المطعم يتبع نظام 3+2+2 بالتعاون مع شريك تعليمي دولي متخصص ، حيث تكون الدراسة في المدارس الثانوية الفندقية المتخصصة بمدرسة (الشهيد أحمد حامد تعلب بمدينة نصر) في تخصص المطاعم لمدة 3 سنوات يمنح خلالها الطالب شهادة دبلوم فني معتمد دوليًا تؤهله للعمل في المطاعم بوظيفة عضو فريق بالمطعم Team Member من الشريك التعليمي الدولي City & Guilds ، ثم يلتحق الطلاب من الخريجين بكلية سياحة وفنادق جامعة حلوان لمدة عامين( +2) للحصول علي دبلوم فني فوق متوسط يؤهله للعمل كمشرف في المطاعم Supervisor ، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يلتحق الطلاب من الحاصلين على الدبلوم الفني فوق المتوسط بكلية السياحة والفنادق –جامعة حلوان لمدة عامين آخرين (+2)، للحصول على بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي يؤهله للعمل كمدير أو مساعد مدير في المطاعم.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلي تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

وأوضح مجاهد أن هذه مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، ذلك بالإضافة إلي تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.

وأضاف مجاهد أن الوزارة تعطي فرص متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع التأكيد على ضرورة اجتياز المتقدم اختبارات فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذلك الإضافة إلي المقابلة الشخصية والكشف الطبى
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