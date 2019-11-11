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أصل الحكاية

الشتاء قادم.. 6 معلومات عن موجة الأمطار الرعدية القادمة بالقاهرة والمحافظات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:43 م
موجة شتاء قادمة
موجة شتاء قادمة
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أحمد سالم
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة أمطار رعدية تبدأ من يوم الأربعاء القادم، يصاحبها انخفاض في درجة الحرارة بالقاهرة وعدد من المحافظات.

وقالت هيئة الأرصاد في تصريحات إعلامية، إنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على مناطق القاهرة الكبرى تبدأ من يوم الأربعاء وتستمر الخميس والجمعة على كافة محافظات السواحل الشمالية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العام للأرصاد الجوية، لبرنامج صباح البلد إن الـ48 ساعة القادمة ( الإثنين والثلاثاء ) لن تشهد أمطارا بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي معلومات عن الطقس خلال الأيام من الثلاثاء إلى الجمعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية..

الثلاثاء 

1 - ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء واحتمالية سقوط أمطار على محافظات الوجه القبلي
2 - تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباح الثلاثاء، وتصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد 
3 - الرياح هادئة على أغلب المناطق، وسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين 

الأربعاء إلى الجمعة 

1 - سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الأربعاء على السواحل الشمالية
2 - موجة الأمطار تمتد الخميس لتسشمل جميع محافظات وجه بحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر
3 - الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على القاهرة من الخميس الى الجمعة 

جدير بالذكر أن الدكتور الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العام للأرصاد الجوية، أفاد بأنه يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا، والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الأولى، أنه يجب توخى الحذر خلال القيادة على الطرق، نظرًا لتكون الشبورة المائية الكثيفة، واتباع تعليمات المرور، وأوصى بارتداء ملابس خريفية فى الصباح الباكر نظرًا لبرودة الطقس.

وأشار محمود شاهين، إلى احتمالية سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن الرياح هادئة على أغلب المناطق، وذلك يتسبب فى ظهور الشبورة.

وأوضح أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
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