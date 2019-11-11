انطلاق شبكة ديزني بلس غدا

تنطلق، غدا الثلاثاء، خدمات شبكة "ديزني بلس" المشابهة لشبكة نتفلكس وأمازون برايم فيديو والتي تعتمد على تقديم خدمة بث تليفزيوني ولكن بمحتويات مناسبة لكل أفراد العائلة.



ووفقا لموقع تك رادار المتخصص في الأخار التقنية، فإن شبكة "ديزني بلس" سيتم إطلاقها غدا في كندا، والولايات المتحدة، وهولندا، ورسميا بعد أسبوع في أستراليا، ونيوزيلندا.



وستتيح شبكة "ديزني بلس" محتوى حصريا بالإضافة إلى كل محتويات مكتبة ديزني الضخمة، مثل الأفلام الكارتونية والمسلسلات والأغاني وغيرها، وسيحصل المشتركون أيضًا على إمكانية مشاهدة الأفلام والعروض الحصرية الجديدة من Star Wars و Marvel Cinematic Universe .



وستضم شبكة ديزني بلس محتوى ناشيونال جيوغرافيك فوكس 21st Century Plus وبه أكثر من 25 سلسلة أصلية وعشرة أفلام حصرية في السنة الأولى فقط.

