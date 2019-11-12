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بين الناس

نفسي ابني يروح مدرسته على رجليه.. أب يناشد وزارة الصحة مساعدته فى إجراء عملية لنجله

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
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وسام مختار
يعانى وليد محمد السيد ١٤ عاما من أبناء محافظة المنيا، مركز مغاغة، منذ ولادته، من عدم القدرة على الحركة كأي طفل في مثل عمره، وسعى والده لإيجاد وسيلة تساعده على السير؛ حتى يستطيع الذهاب إلى المدرسة، ولكن دون جدوى.

يقول والد محمد ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : اشتريت له عكازا، علشان يقدر يروح مدرسته زى الطلبة اللى في سنه واحنا ناس على قد حالنا، أنا رجل شغال في الفلاحة، يعنى أرزقى يوم فيه ويوم مفيش .

وتابع :حاولت علاجه كثيرا وذهبت به إلى أكثر من مستشفى عندنا في المنيا وكانوا معظمهم بيقولولى مفيش علاج لابنك والحل هو بتر قدميه، وبعدها رحت بيه مستشفى خاص، الدكتور قالى ابنك محتاج عملية ترقيع القدم وعملية النخاع الشوكى وتكلفتها ١٠ آلاف جنيه وعندى ٦ أبناء غيره هصرف عليهم ازاى وأعالجه منين، دُخت بيه وحالته بتسوء كل يوم ، وبدون العملية سيتم بتر رجله وإحنا على قد حالنا وظروفنا صعبة وأتمنى من وزارة الصحة والمسئولين مساعدتنا في علاج ابني .

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٢٢٩٠٩٩٨٨

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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