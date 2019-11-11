صبحي والجنايني يهنئان المنتخب الأوليمبي بعد الفوز على غانا

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، علي النزول الي أرض ملعب ستاد القاهرة، من أجل تهنئة المنتخب الأوليمبي بعد تأهله إلى دور الأربعة بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، المقامة في القاهرة حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.



صبحي والجنايني حرصا علي اصطحاب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري، وتوجها به إلى الجمهور من أجل تحيتهم على مؤازرة الفراعنة طوال أحداث اللقاء.



المنتخب المصري نجح في قلب تأخره بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بثلاثة أهداف، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ويضمن صعوده إلى الدور التالى، بغض النظر عن نتيجته أمام منتخب الكاميرون.