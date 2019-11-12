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فن

بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
أحيا المطرب محمد الشرنوبي، حفلا غنائيا ضخما، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.

وقدم محمد الشرنوبي، أغنية "عـ اللي جرى" برفقة الفنانة كارمن سليمان، وسط تصفيق حار من جمهور دار الأوبرا المصرية.

كما قدم محمد الشرنوبي، العديد من الاغاني منها "عادي وبراحتك"، و"النفسية"، وقام الجمهور بالهتاف باسمه داخل قاعة المسرح.

ويعد هذا هو الظهور الأول لـ محمد الشرنوبي، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه عن الغناء لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.

وتختتم فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، اليوم الثلاثاء.
بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور
بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور
بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور
بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور
بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور
بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور
بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور
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