محمد سراج يكشف عن تفاصيل الإعداد لإنشاء ستاد الأهلي الجديد

قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إنه تم الاستقرار على أرض ستاد القلعة الحمراء، موضحا أن التصور الكامل سيعرض في الجلسة المقبلة للمجلس برئاسة محمود الخطيب.



وأضاف محمد سراج الدين، فى تصريحات لبرنامج"ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "ستاد الأهلي ضمن جدول أعمال مؤتمر ويمبلي، ونبحث الترويج للاستاد على المستوى العالمي وليس المحلي فقط".



وتابع عضو مجلس إدارة النادى الأهلى: "نعمل على رؤية كاملة لتمويل وتسويق الاستاد، ولا نعتمد على مصدر تمويل واحد، سيتم عرض كل شيء في اجتماع المجلس المقبل، والهدف من المشاركة في مؤتمر ستاد ويمبلي هو عرض المشروع وتسويقه عالميا ".



وواصل محمد سراج الدين: "استقرينا على مكان ستاد الأهلي ولكن لن نكشف عنه حاليا، وهناك 6 طرق للتمويل سنستقر على إحداها بما يتناسب مع السوق المصرية".