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أخبار العالم

تعرضت له فرقة مسرحية.. اللقطات الأولى لـ حادث طعن الملز في السعودية.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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أحمد قاسم
نشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء أمس الاثنين، اللقطات الأولى التي توثق لحظة طعن وافد عربي لأعضاء من فرقة مسرحية خلال فعالية ترفيهية في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت السلطات السعودية إن الحادث اعتداء بالطعن لـ رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن فرقة الهلال الأحمر السعودي المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز، باشرت حادث طعن، مساء الإثنين، وتم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث لتكون في وضع الاستعداد التام.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، : "عند الساعة الثامنة مساء تلقت الفرق المشاركة في المنتزه بلاغا من أحد المنظمين بوجود حالات طعن وتم على الفور مباشرة الحادث، وإبلاغ غرفة العمليات بتدعيم الفرقة، وعلى الفور تم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتي طعن عن طريق الهلال الأحمر فيما تم نقل حالتين عن طريق وزارة الصحة.

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