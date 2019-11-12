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أخبار العالم

انفجار عنيف يضرب غزة.. وإسرائيل تعلن اغتيال قيادي بارز في الجهاد الإسلامي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه نفذ عملية اغتيال، استهدفت مبنى بداخله أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. 

وأكد جيش الاحتلال اغتيال القائد في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا شرق غزة. 

وقال جيش الاحتلال: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة حركة ‎الجهاد الإسلامي في قطاع ‎غزة ‎بهاء أبو العطا".

وسُمع فجر اليوم، دوي انفجار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن استهداف منزل أحد المواطنين بالحي.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينييْن وإصابة 3 آخرين جراء انفجار استهدف أبو العطا. 
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