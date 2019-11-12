ضعي هذا الكيس أمام النافذة وشاهدى ماذا يحدث

يعانى المصريين خلال هذه الأيام من انتشار الذباب بشكل كبير، وهى ظاهرة تبدو متكررة خلال هذا التوقيت من العام، خاصة فى أثناء تغيير الفصول.



وخلال الأيام الماضية ظهرت أنواع جديدة من الذباب وصفها البعض على مواقع التواصل الإجتماعى بـ«الرزل»، حيث لا يغادر المنزل بسهولة ولا يتأثر أحيانا برش المبيدات، وهى أنواع جديدة قادمة من السودان.



يعتبر الذباب من الحشرات التي تسبب إزعاجا في الصيف، وقد تبحث ربات المنزل عن الطرق التي تجعلها تطرد الذباب، وتداول مستخدمو السوشيال ميديا طريقة فعالة، بعد أن جربها كثيرون وأشادوا بفاعليتها لطرد الذباب.



وكانت الطريقة المتداولة غير مكلفة، حيث انها تعتمد على كيس شفاف مملوء بالماء ومعلق بمنتصف الشباك، وهو ما قد يمنع ذلك من دخول الذباب طول النهار.



ويؤدي الماء الموجود بالكيس الشفاف إلى انعكاس صورة الذبابة، ولكن بصورة أكبر، فتظن أنها ستواجه حشرة كبيرة فتبتعد وتمتنع عن الدخول، وقد أثارت الفكرة إعجاب الكثير بعد تجربتها وإثبات فاعليتها.



وأصبح طرد الذباب بكيس الماء طريقة يطبقها أصحاب القصور والكافيهات المفتوحة في الصيف لطرد الذباب، وتوضح الصور المرفقة الطريقة الصحيحة.