أول تعليق من الرئيس البوليفي المستقيل بعد منحه حق اللجوء في المكسيك

قال الرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، اليوم الثلاثاء، إنه سيغادر المكسيك بعد موافقتها على طلبه حق اللجوء السياسي عقب يوم واحد من استقالته في أعقاب انتخابات متنازع على نتيجتها.



وأوضح الرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، في بيان له: "أغادر إلى المكسيك، وسأعود قريبا مع المزيد من القوة والطاقة".



من جانب آخر، أمر قائد القوات المسلحة البوليفية، الجيش، بالقيام بعمليات مشتركة مع قوات الشرطة، ضد من وصفهم بـ"المخربين".



وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق، وإنه الآن على متن طائرة أرسلتها حكومته لضمان عودته بأمان.



فيما رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقالة موراليس من رئاسة بوليفيا، ورأى فيها "رسالة "قوية" إلى الأنظمة غير الشرعية، مشيدا ي الوقت ذاته بدور الجيش البوليفي.



واستيقظت بوليفيا، أمس الإثنين، على شغور في السلطة، غداة إعلان الرئيس موراليس استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات مستمرّة منذ 3 أسابيع على إعادة انتخابه، المثيرة للجدل، وذلك بعد أن خسر دعم قوات الجيش والشرطة.



وعمَّت الاحتفالات شوارع العاصمة "لاباز" على الفور، ولوّح المحتجون بأعلام بلادهم، فرحين، لكنّ أحداث عنف ونهب وقعت لاحقا في لاباز ومدينة إل ألتو المجاورة.