افتتاح معرض أصوات المدينة ضمن فعاليات أسبوع التراث السكندري

افتتح معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "أصوات المدينة"، للفنانة سارة زهير، ضمن فعاليات أسبوع التراث السكندري، في نسخته العاشرة، والذي ينظمه مركز الدراسات السكندرية، التابع للقنصلية الفرنسية بالإسكندرية، تحت عنوان "آخر أخبار الإسكندرية".



وقالت الفنانة السكندرية سارة زهير إن المعرض يضم ١٥٥ صورة فوتوغرافية التقطت من داخل الأحياء القديمة والشعبية والأسواق بمدينة الإسكندرية، وتعبر عن أصوات المدينة والحكايات داخل تلك المناطق.



وأضافت أن المعرض يمثل توثيق لعدد من المناطق الزاخرة بتراث الإسكندرية المعماري والفني، منها كوم الدكة، وبحري، والمكس، ونوهت إلى أن المعرض يستمر حتى ٢١ نوفمبر الجاري، بمركز بساريا للفنون والثقافة وسط المدينة.



وعقب افتتاح المعرض، تم عرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان "أخبار الإسكندرية"، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والخبراء المصريين والأجانب.