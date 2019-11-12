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اقتصاد

أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبوالعينين بقمة مصر الاقتصادية
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محمد صبيح و ولاء عبد الكريم تصوير ايهاب اشرف
شدد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي على أهمية غزو السوق الأفريقية، مستنكرا أن يكون حجم واردات مصر من القارة السمراء أكبر من الصادرات مطالبا بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

طالب أبو العينين خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر في منظومة تكاليف الاستثمار وتكاليف الإنتاج، منوها أنه يمكن زيادة الإنتاجية إذا تم إعادة النظر في هذه التكاليف.

وتابع أبو العينين: أن كل إقليم في مصر يمكن أن يتخصص في قطاع إنتاجي محدد مثل مدينة دمياط للأثاث وكذا مدينة الروبيكي لصناعة الجلود وغيرها من المدن القادرة على تحقيق تنمية انتاجية حقيقية من خلال التخصص الصناعي.

وأكد أبو العينين، أن حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي أصبح قريبا جدا وأن الشعب المصري الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي سيجني هذه الثمار بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
أبو العينين يطالب بإعادة النظر في منظومة التكلفة الاستثمارية لزيادة الإنتاج
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