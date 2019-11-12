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أخبار العالم

بعد تنحي الرئيس.. وزير الدفاع البوليفي يعلن استقالته في مقطع فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:07 م
تظاهرات بوليفيا
تظاهرات بوليفيا
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، استقالته، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدا أن ذلك جاء حفاظا على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب.

وقال سافاليتا، في مقطع فيديو نشر على صفحة وزارة الدفاع في "تويتر": "استقيل بصفتي وزيرًا للدفاع، مؤكدا بذلك لبوليفيا والعالم أن إرادتنا، القائد الأعلى للقوات المسلحة ايفو موراليس، وأنا، كانت دائمًا تتلخص في الحفاظ على وضع قواتنا المسلحة في خدمة الشعب".

وكان الرئيس البوليفي إيفو موراليس أعلن، أمس، الاثنين، استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات مستمرّة منذ 3 أسابيع على إعادة انتخابه، المثيرة للجدل، وذلك بعد أن خسر دعم قوات الجيش والشرطة.

وقال موراليس، اليوم، الثلاثاء، إنه سيغادر المكسيك بعد موافقتها على طلبه حق اللجوء السياسي عقب يوم واحد من استقالته في أعقاب انتخابات متنازع على نتيجتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق، وأنه الآن على متن طائرة أرسلتها حكومته لضمان عودته بأمان.

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