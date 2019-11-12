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أخبار العالم

غزة تحت القصف.. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين حتى الآن

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:53 م
غزة تحت القصف
غزة تحت القصف
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سمر صالح
ارتفع عدد الشهداء إلى 4 وأصيب 25 آخرون بجروح في عدوان إسرائيلي متواصل منذ ساعات الفجر على قطاع غزة.

واستشهد الشاب زكي غنام 25 عاما في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين وأصيب ثلاثة آخرون في قصف استهدفهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد وقت قصير من قصف مماثل أدى لاستشهاد الشاب محمد حمودة في قصف مماثل على نفس البلدة.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة واستهدف حي المنارة بخانيونس وشققا سكنية بمدينة غزة.

وبدأ التصعيد باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا 42 عاما وزوجته أسماء إضافة إلى إصابة أربعة من أولاده.

وتواصل المقاومة الفلسطينية قصف المستوطنات والمدن الاسرائيلية حيث أكد مصدر في المقاومة ارتفاع عدد الصواريخ إلى أكثر من مئة وخمسين صاروخا شملت تل أبيب والخضيرة وعسقلان وسديدروت.
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