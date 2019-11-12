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ديني

البحوث الإسلامية تبحث مجموعة من القضايا الفقهية المعاصرة.. غدا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:30 م
مجمع البحوث
مجمع البحوث
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محمود ضاحي

تعقد غدًا الأربعاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، اجتماعها الشهري بمقر المجمع بمدينة نصر، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، في إطار الدور الحيوي للمجمع وتفعيل لجانه العلمية المختلفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد إن اللجنة تناقش مجموعة من القضايا المهمة التي عُرضت عليها خلال الفترة الماضية والتي تمس الواقع الفعلي للناس سواء ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية أو المعاملات، بالإضافة إلى إبداء الرأي في بعض الأفكار المغلوطة حول الشبهات المثارة للرد عليها بمنهج علمي يفند تلك الشبهات ويكشف ما بها من أخطاء.

أضاف د.نظير عيّاد أن اللجنة تبحث النظر في القضايا المختلفة في ضوء المعطيات المتسارعة لعالَمِنا المعاصر، وبحث المسائل المعروضة من ناحية التأصيل الفقهي ومراعاته للواقع المعاصر، مع استحضار اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف، من أجل الوصول إلى رؤية شرعية تتوافق ومقاصد الشرع الحنيف والواقع المعاصر.
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