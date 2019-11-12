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توك شو

أخصائي طب نفسي: مصر بها 600 ألف مدمن للإنترنت.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:45 م
إدمان الانترنت
إدمان الانترنت
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قسم التوك شو
قال الدكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي، إن ظاهرة إدمان الانترنت من ضمن المشاكل التي يسببها الإنترنت، وفي مصر عدد مدمني الإنترنت وصل حوالي 600 ألف مدمن للإنترنت، والعلاج الأساسي لهذه الظاهرة هو التوعية بكيفية استخدامه بشكل إيجابي يفيد الفرد، لأن من الصعب منعه تماما لأنه لغة العصر في وقتنا الحالي.

وأكد الدكتور إبراهيم مجدي، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، على أن الإنترنت أصبح من الوسائل المهمة المستخدمة في حياتنا سواء في العمل والدراسة والمعرفة والتواصل، وأن من أفضل طرق المستخدمة لمدمني الإنترنت هي جلسات العلاج الجماعي.

وأشار الدكتور إبراهيم مجدي، إلى أن من الممكن استخدام علاج قاصي و دوائي لعلاج بعض مدمني الإنترنت ولكن في مراحل متقدمة مما يسبب لهم الاكتئاب والعزلة.

وأوضح الدكتور إبراهيم مجدي، أن من الأعراض التي نعرف بها مدمني الإنترنت، هو زيادة عدد الساعات التي يقضيها الفرد على السوشيال ميديا، أو عدم الذهاب للعمل بسبب قضاء وقت أكثر من اللازم على الإنترنت والسهر عليه، ويجب على الفرد إدراك أن طريقة استخدامه للإنترنت، مازالت عادية وطبيعية أم زادت عن المعدل الطبيعي ودخلت في مرحلة الإدمان، ويجب العلاج من هذه الظاهرة.
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