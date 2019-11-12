10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.. وزير الرياضة يكرم أول طفل مصري من ذوي الهمم يصعد قمة جبل موسى



وقام الوزير بتكريم المغامر مازن حمزة، بحضور الإعلامي أحمد شوبير، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التكريم يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تشجيع وتكريم المتميزين من النشء والشباب، وفى ضوء الاهتمام بذوي القدرات الخاصة باعتبارهم قوة فاعلة في المجتمع، وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة.



وأشار “صبحي" إلى أن تجربة صعود الطفل محمد احمد الي قمة جبل موسى بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلق لدي الشباب حافزًا لخوض هذه التجربة، مؤكدا ان الوزارة سوف تسعى في الفترة المقبلة لتنظيم مثل هذه الجولات لتنمية الولاء والانتماء لدي الشباب المصري.



وقرر الدكتور أشرف صبحي رفع قيمة المكافأة المالية للطفل محمد من ذوي الهمم الذي صعد قمة جبل موسى بسانت كاترين من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بالإضافة الي تسليم الطفل درع الوزارة و شهادة تقدير، كما تم تسليم المغامر مازن حمزة شهادة تقدير وشيك بمبلغ 5 آلاف جنيه، ودرع الوزارة وشهادة تقدير.



الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة قامت بتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء شهدت صعود الطفل محمد احمد علي من ذوي الهمم لجبل موسى ليصبح اول طفل مصري (متلازمة داون) يصعد أعلى قمة في مصر بمرافقة المغامر مازن حمزة.

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل محمد أحمد علي، أول طفل مصري من ذوي الهمم (متلازمة داون) يصعد قمة جبل موسى بسانت كاترين اعلى قمة في مصر.