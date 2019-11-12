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فن

جمال رباني.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:06 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نانسي عجرم وهي تتكأ علي وسادة واعتمدت علي ابراز انوثتها بدون ميك اب مع ارتدائها تيشرت ابيض مع اسدال شعرها علي كتفها.

وعلقت علي الصورة قائلة " صورة حسيتها حلوة" ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "حلوة من يومك" و "منورة احلا فنانة" و " كتيررررر حلوة" و "جمال رباني".
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جمال رباني.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

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