المصريين الأحرار بمطروح يواصل جولاته الميدانية لخدمة الأهالي

قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح بجولة ميدانية تفقدية لعدد من قرى مدينة الضبعة ومدينة الضبعة المركز، برئاسة سلطان ابوالشيخ الزعيرى وأعضاء وهيئة مكتب محافظة مطروح يرافقهم عبدالفتاح حامد صابر أمين مركز الضبعة لحزب المصريين الأحرار، كما قام الوفد بتفقد مركز شباب القرية وتفقد المنشآت والملاعب وشكوى من شباب القريه من إهمال مديرية الشباب والرياضة بمطروح لمركز الشباب



كما تفقد وفد الحزب الوحدة الصحية ومتابعة سير العمل بها ولقاء فريق العمل الطبي بها ومسئولي الإدارة والإسعاف وتم الاستماع لهم ولشكاوى المواطنين والتواصل مع المسؤلين بمديرية الصحة بمطروح ، لبحث حل بعض العقبات والشكاوى



ومن ناحية أخرى قام وفد المصريين الأحرار بزيارة مدرسة وادى ابوسمرة بالقرية ومتابعة سير العملية التعليمية بها ومناقشة الأهالى وهيئة التدريس فى بعض الإشكاليات ومتابعة موضوع إنشاء مدرسة جديدة التى صدر لها قرار تخصيص منذ سنوات، وعدة مطالب أخرى بقرية جلال من تشغيل خط المياه المتوقف منذ سنوات وتهالك شبكة الكهرباء وإعادة تأهيل الطريق الواصل من الطريق الدولى حتى مدخل القرية بطول 3000كم



هذا وقام المصريين الأحرار بزيارة ديوان عام مجلس مركز ومدينة الضبعة ولقاء اللواء هانى يوسف رئيس المدينة وطرح العديد من الشكاوى والمطالب التى تهم مناطق كثيرة بمركز الضبعة وتبادل الحديث وطرح أوجه التعاون بين مجلس مدينة الضبعة وحزب المصريين الاحرار بمطروح



ثم قامت هيئة مكتب الحزب بزيارة مستشفى الضبعة المركزى ولقاء الدكتور عبداللطيف الصعيدى، مدير المستشفى للوقوف على حالة وجاهزية اقسام المستشفى والعنابر بها والوقوف على حالتها والتى فى تحسن ملحوظ ، والاستماع لبعض الحالات التى صادف وجود امانة الحزب وتم لقاء أطقم الأطباء والتمريض والمسعفين وأمن المستشفى



وبالتواصل مع مديرية الصحة بمطروح تم بحث كيفية إزالة أسباب الشكوى ومواصلة النهوض بالصحة وقطاع الصحة عموما بمطروح ومساعدة المسؤلين لتلبية احتياجات المواطنين بمركز الضبعة والقرى التابعة لها



وعلى صعيد آخر زارت أمانة المصريين الأحرار مقر الحزب الجديد بمدينة الضبعة وتفقد بعض الاماكن بالمدينة وتقديم كل الشكر لاهالى الضبعة على استقبالهم لأمانة حزب المصريين الأحرار، مقدمين الشكر لقيادات الحزب وخاصة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، لمسيرة العطاء والبناء والنهج الوطنى الذى تقوم به أمانة الحزب بمطروح والأمانات التابعة لها.