توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 13/11/2019على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل

مهنيًا: من الممكن أن يكون لديك اليوم نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات وتكون مفضّلة بشكل خاص، فاستغل هذا اليوم لتحقيق جميع خططك المالية.

عاطفيًا: تحاش قدر الإمكان غيرة الشريك، غيرة تشتت تفكيرك وتؤدي بك إلى نتيجة غير محمودة.

صحيًا: لا توفر أي فرصة للسفر في رحلات ترفيهية أو سياحية، فهي ضرورية للراحة من ضغط العمل.



برج الثور

مهنيًا: لا تهدر وقتك في معالجة أمور ثانوية فى مجالك العملي، فيما يفترض أن تهتم بما هو أكثر دقة والأهم.

عاطفيًا: عليك أن تلتقي الشريك في مكان هادئ، وهذا يساعد على توضيح الأمور وتصفية الأجواء.

صحيًا: استشارة الطبيب بين وقت آخر ضرورية، ولا سيما مع التقدّم في السن فحاول ان تهتم بصحتك يا عزيزي الثور



برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد

برج العذراء

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الجدي

برج الدلو

برج الحوت

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك نقدم توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".مهنيًا: توقع ازدهارًا وتحسنًا في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريبًا وتتحسن الأمور إلى الأفضل.عاطفيًا: إذا كنت أعزبا أو منفصلا فلا تتسرّع في قراراتك العاطفية وفكر بهدوء أكثر، وإذا كنت مرتبطا فكن حكيمًا في تعاطيك مع الشريك.صحيًا: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد.مهنيًا: تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود والكسل ويقف الفلك إلى جانبك ويدعمك ويرسم طريق النجاح.عاطفيًا: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها فهو ينتظر صراحتك، وكن أكيدا أن الثقة ضرورية لاستمرار ونجاح العلاقة.صحيًا: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.مهنيًا: الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة، خاصة إذا كنت من المضاربين فى البورصة، حذارى الفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل دراسة المعطيات بدقة.عاطفيًا: انشد الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك.صحيًا: إياك والتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.مهنيًا: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور فالتنظيم فى العمل هو سر النجاح.عاطفيًا: اخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطًا في حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك طويلًا.صحيًا: أين توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم؟مهنيًا: حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة، وكذلك كن أكثر ذكاءً فى التعامل مع الزملاء.عاطفيًا: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.صحيًا: إذا كنت تكثر من السهر وشرب الكحول، فلا تنسى تأثيرات ذلك على المدى المنظور.مهنيًا: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصًا أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.عاطفيًا: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم لك اليوم مناسب إذا كنت أعزبا للقاء شريك العمر.صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة فحافظ علي صحتك يا برج العقرب.مهنيًا: عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحدًا يحبطك.عاطفيًا: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف الى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما.صحيًا: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئًا قد يضر بك.مهنيًا: العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك آفاقًا جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل.عاطفيًا: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين.صحيًا: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشيًا للإصابة بآلام في الظهر فكن حذرا يا عزيزي الجدي.مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر.صحيًا: إذا كنت ممن يستخدم الكمبيوتر بكثرة، عليك الانتباه إلى الألم الذي قد تصاب في الظهر.مهنيًا: قد يضعك هذا اليوم في موقف مُربك فلا تنجرف وراء الانفعالات. لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك ولا سيّما إذا كان الأمر سلبيًّا.عاطفيًا: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول أن تخرج منه. عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب.صحيًا: احذر هذه الفترة من الطقس البارد وقبل الخروج من البيت لا تنس الملابس الثقيلة.