التخلص من رائحة العرق أمر يرغب فيه الجميع، لكن استخدام مستحضرات التجميل ومزيلات العرق والعطور قد يثير قلق البعض بسبب وجود العديد من المواد الكيميائية التي قد يكون لها ضرر، كشف موقع " health line " عن مكونات طبيعية تخلصك من رائحة العرق بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة لصحة الإنسان.





- مكونات طبيعية للتخلص من رائحة العرق :-



- الشبه :-

فهي لها القدرة على منع رائحة العرق كما أنها تعطي رائحة زكية للجسم وخاصة أماكن التعرق .



- الليمون :-

يعد دهن أماكن التعرق بالليمون من أكثر الطرق الفعالة للخلص من الرائحة الكريهة لمدة 24 ساعة وأكثر.



- ماء الورد :-

سيكون لدهن بماء الورد في أماكن التعرق نتائج رائعة في التخلص من رائحة العرق، لتستمتع برائحة جميلة ليوم كامل

