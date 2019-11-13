السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التى شهدتها مدينة حلايب خلال اليومين الماضيين فى هدم عدد كبير من المنازل والأكشاك الخشبية بالمدينة حيث تسببت المياه المندفعة من الجبال فى خسائر مادية كبيرة لدى الأهالى.





وطالب أبناء حلايب بسرعة التدخل الفورى لحصر المتضررين من السيول واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم من أخطار الأمطار الغزيرة والتى من المتوقع هطولها اليوم وغدا .





وكانت قد حذرت إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر ، في بيان أمس الثلاثاء، من سقوط أمطار على حلايب وشلاتين ، جنوبي المحافظة، بداية من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل وقد تصل إلى سيول يوم الخميس.





وأوضح البيان أن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار ، أشار إلى سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين ، ، تبلغ ذروتها يوم الخميس، ليصل ارتفاعها إلى 15 مم وقد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى سيول على سواحل البحر الأحمر .



