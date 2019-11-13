ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
السيول تجرف منازل
السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية
Advertisements
إبراهيم جادالله
تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التى شهدتها مدينة حلايب خلال اليومين الماضيين فى هدم عدد كبير من المنازل والأكشاك الخشبية بالمدينة حيث تسببت المياه المندفعة من الجبال فى خسائر مادية كبيرة لدى الأهالى.

وطالب أبناء حلايب بسرعة التدخل الفورى لحصر المتضررين من السيول واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم من أخطار الأمطار الغزيرة والتى من المتوقع هطولها اليوم وغدا .

وكانت قد حذرت إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر ، في بيان أمس الثلاثاء، من سقوط أمطار على حلايب وشلاتين ، جنوبي المحافظة، بداية من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل وقد تصل إلى سيول يوم الخميس.

وأوضح البيان أن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار ، أشار إلى سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين ، ، تبلغ ذروتها يوم الخميس، ليصل ارتفاعها إلى 15 مم وقد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى سيول على سواحل البحر الأحمر .

وأعلنت محافظة البحر الأحمر ، رفع حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة، استعدادًا لمواجهة الأمطار المحتملة على عدد من مدن المحافظة، بعد تحذيرات بحسب بيان مركز عمليات المحافظة.
السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين
السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين
السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر

أمطار الخير.. السيول تحول صحاري حلايب وشلاتين إلى مراعي خضراء

الشتاء قادم.. 6 معلومات عن موجة الأمطار الرعدية القادمة بالقاهرة والمحافظات

شتاء قارس.. هطول أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء عن مدينة حلايب

حذرت من سقوطها الخميس.. البحر الأحمر تستعد لمجابهة الأمطار الغزيرة

للقاهرة نصيب من الأمطار.. موجة جديدة من عدم الاستقرار تضرب البلاد ابتداء من الغد.. أمطار غزيرة تصل حد السيول على بعض المناطق

ترشيحاتنا

نوع شهير من اللب يعمل على خسارة الوزن

ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار لهذا السبب

على سبيل المزاح.. شيخ بالإفتاء لـ سائل: لو أكلت لحمة جملي اعمل حسابنا.. فيديو

زوجة محمود علاء تحتفل بعيد زواجها من نجم الزمالك: أجمل يوم في عمري

كيف أنساك.. قصيدة شعرية جديدة لـ تركي آل شيخ

4 حالات لازم تبلغ شركة الكهرباء عنها.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين

بنتلي تطلق كونتينينتال GT بسقف من الصوف.. صور